Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»

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Алексей Заквасин
На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты. Изделие создано на замену системе 2С9 «Нона-С», которая находится на вооружении с 1980-х годов.
Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»
  • © АО «ЦНИИТОЧМАШ»

«Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО «Лотос». На данный момент орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. В ближайшее время начнётся отработка программного обеспечения систем управления орудия», — приводит слова индустриального директора «Ростеха» Сергея Абрамова пресс-служба госкорпорации.

«Лотос» — артиллерийский комплекс нового поколения массой не более 18 т. САО разработано на базе шасси БМД-4М. Максимальная дальность стрельбы составляет 13 км, прицельная скорострельность — 6-8 выстрелов в минуту, запас хода — 500-550 км, скорость — 70-80 км/ч.

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