Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»
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«Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО «Лотос». На данный момент орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. В ближайшее время начнётся отработка программного обеспечения систем управления орудия», — приводит слова индустриального директора «Ростеха» Сергея Абрамова пресс-служба госкорпорации.
«Лотос» — артиллерийский комплекс нового поколения массой не более 18 т. САО разработано на базе шасси БМД-4М. Максимальная дальность стрельбы составляет 13 км, прицельная скорострельность — 6-8 выстрелов в минуту, запас хода — 500-550 км, скорость — 70-80 км/ч.