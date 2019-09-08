«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых войск России
- Танки армии России во время парада военной техники на полигоне Цугол в Забайкальском крае
- © Илья Питалёв/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил постоянно растущий уровень технического оснащения танковых частей и соединений. Об этом говорится в его приказе, приуроченном к Дню танкиста, который традиционно отмечается в России во второе воскресенье сентября. Документ опубликован на сайте военного ведомства.
«Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешние защитники Отечества постоянно совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности государства», — заявил Шойгу.
В поздравительном сообщении Минобороны подчёркивается, что танковые соединения Вооружённых сил РФ по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск. Отечественные боевые машины обладают большой огневой мощью, надёжной бронезащитой и высокой манёвренностью.
День танкиста был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме нацистской Германии. Данный праздник отмечают военнослужащие, инженеры и рабочие промышленных предприятий.
Подготовкой кадров для танковых войск РФ занимается Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознамённое училище (КВТККУ). Специалисты по разработке, производству и обслуживанию танков проходят обучение в Омском автобронетанковом инженерном институте (филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва).
Основное предназначение танка — это стрельба прямой наводкой, поражение объектов, находящихся в зоне видимости. Сегодняшнее вооружение позволяет этой боевой машине вести огонь с закрытых позиций и на большую дальность (до 5 км). В современных конфликтах танки применяются для уничтожения бронетехники, инженерных укреплений и пехоты противника.
В России танковые войска организованы в бригады, полки и дивизии. Танковые батальоны присутствуют в составе бригад мотострелковых войск, ВДВ и морской пехоты.
В 2014 году указом президента РФ Владимира Путина была воссоздана 1-я Гвардейская танковая Краснознамённая армия. В это оперативное войсковое объединение вошли 4-я Гвардейская Кантемировская дивизия, 2-я Гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, 27-я Гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада, 6-я Отдельная танковая Ченстоховская бригада и другие части Западного военного округа.
- Танк Т-90 на полигоне Алабино
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Сегодня это уникальные соединения по боевому составу, равных которым по боевым возможностям в Сухопутных войсках нет», — рассказал в начале сентября в интервью «Красной звезде» командующий 1-й танковой армией генерал-майор Сергей Кисель.
По его словам, части 1-й танковой армии дислоцированы в нескольких субъектах РФ. Органы управления и структура объединения позволяют постоянно повышать качество боевой подготовки и успешно решать задачи, возложенные руководством Минобороны.
Стимул для совершенствования
По данным портала Global Firepower, в составе Вооружённых сил РФ свыше 21 тыс. танков. Как пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, подавляющее большинство боевых машин находится на хранении, в строевых частях эксплуатируется около 2,5—3 тыс. единиц. По его мнению, такого количества танков достаточно для обеспечения безопасности РФ.
Как отметил Суворов, «после распада СССР нашей стране досталось самое большое в мире количество танков, однако оставлять их в эксплуатации было невозможно в силу экономических и политических причин».
«В 1990-е годы мы активно разоружались вместе со странами НАТО, поскольку исчезла необходимость подготовки к масштабной сухопутной войне. Некоторые европейские страны вывели все танки из боевого состава», — пояснил Суворов.
Эксперт напомнил, что тактика применения танков неоднократно менялась на протяжении последних 100 лет. С 1980-х годов большое влияние на развитие танковых войск оказывает разработка переносных ракетных (ПТРК) и гранатомётных комплексов. Они превратили танк в достаточно уязвимую мишень на театре военных действий (ТВД).
По словам Суворова, «в военных кругах западных государств и нашей страны раньше существовало мнение о том, что танк потерял прежнее значение на поле боя».
«Причина заключается в распространении недорогих и весьма эффективных средств поражения, которые могут использовать небольшие группы военнослужащих противника или боевики. Действительно, один точный выстрел из ПТРК может уничтожить машину стоимостью в несколько миллионов долларов», — отметил Суворов.
В то же время собеседник RT убеждён, что танки не утратили своего ведущего значения в достижении Сухопутными войсками успехов на ТВД. По его мнению, появление переносных противотанковых средств стало стимулом для совершенствования комплексов динамической и активной защиты. Современный танк способен перехватить вражеский снаряд или выдержать его попадание.
Серьёзные меры были приняты для сохранения жизни экипажа. В новейших танках военнослужащие находятся в бронекапсуле, которая отделяет их от боекомплекта и моторно-трансмиссионного отделения. Кроме того, на некоторых боевых машинах (например, Т-14 «Армата») установлена необитаемая башня. Однако ключевым условием надёжной защиты танковых частей на ТВД Суворов назвал боевую слаженность армейской группировки.
Как подчеркнул Суворов, танки нуждаются в прикрытии.
«Практически все известные за последнее время случаи поражения танков — это следствие ошибок командиров в управлении войсками. Свои лучшие боевые качества танк может продемонстрировать лишь тогда, когда грамотно организовано взаимодействие пехоты, боевых машин, артиллерии, средств ПВО и авиации. В российской армии всё это отрабатывается на учениях», — сказал эксперт.
- Танк Т-90 на полигоне
- © Рамиль Ситдиков/РИА Новости
По информации Минобороны РФ, на мероприятиях по боевой подготовке танковые части отрабатывают взаимодействие с «представителями других родов войск: мотострелками, артиллеристами, разведчиками, огнемётчиками, инженерами». Все участники манёвров включены в единую систему управления тактического звена.
Также российские танковые войска активно используют возможности беспилотной авиации. БПЛА обеспечивают танки разведывательной информацией. Новейшие технологии позволяют передавать её «в режиме онлайн в условиях быстро меняющейся тактической обстановки».
Будущее за «Арматой»
В последние годы Минобороны РФ проводит масштабную модернизацию танкового парка. На вооружение российской армии поступают Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВ, Т-90М «Прорыв-3». До 2022 года НПК «Уралвагонзавод» передаст строевым частям 132 танка Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата». Также в танковые войска будут поставлены бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16.
Сергей Суворов заявил, что российские танки совершенствуются с целью повышения ходовых качеств, уровня защиты, огневой мощи и информационной обеспеченности экипажа. По ряду характеристик отечественные боевые машины превосходят западные образцы.
«Россия обладает уникальной конструкторской школой, которая во многом является продолжателем лучших советских традиций. Основные преимущества наших танков — надёжность, манёвренность и приемлемая цена. У западных танков хорошая броня, высокая огневая мощь, но они прихотливы, страдают от избыточной массы и стоят неадекватно дорого», — подчеркнул эксперт.
- Танк Т-14 на Параде Победы
- © Александр Вильф/РИА Новости
Тем временем в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил, что в планах Минобороны — увеличить долю современного вооружения и военной техники танковых войск к концу 2020 года до 70%. Будущее танковых войск, полагает эксперт, связано с поступлением Т-14. По прогнозу аналитика, в перспективе машины третьего поколения станут основными боевыми единицами танковых войск.
Как отметил Мураховский, «в последние годы уровень технической оснащённости танковых соединений заметно возрос за счёт поставок модернизированных машин».
«В самое ближайшее время армия получит Т-14. В течение 1,5—2 лет танки третьего поколения будут находиться в опытно-войсковой эксплуатации. Она позволит устранить «детские болезни», которые всегда сопровождают новейшую технику. После этого можно ожидать масштабного серийного производства машин на платформе «Армата», — подытожил эксперт.
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