«Способна поражать любую бронетехнику»: какими возможностями обладает новейшая российская боевая машина пехоты Т-15

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» будет представлен опытный образец тяжёлой боевой машины пехоты Т-15. Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу. Новейшая БМП унифицирована с танком третьего поколения Т-14 и выполнена на основе гусеничной платформы «Армата». Эксперты называют отечественную машину самой защищённой и мощной в своём классе. Основное оружие Т-15 — 57-мм боевой модуль «Кинжал», способный поражать на дальних расстояниях как наземные, так воздушные цели.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» будет представлен опытный образец тяжёлой боевой машины пехоты Т-15. Новейшая БМП будет оснащена дистанционно-управляемым боевым модулем «Кинжал».

«Помимо этого, на заводе (корпорации «Уралвагонзавод». — RT) разрабатывается новейшая боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» с боевым модулем «Кинжал» и 57-мм орудием. Опытный образец машины будет представлен на международном военно-техническом форуме в июне», — сказал Шойгу на селекторном совещании Минобороны.

Машина Т-15 была разработана в стенах ОАО «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) и предназначена для ведения так называемой сетецентрической войны. Данный тип боевых действий предполагает широкое использование информационно-коммутационных средств. Впервые Т-15 была продемонстрирована публике на Параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.

«Инициативная разработка»

Первоначально Т-15 разрабатывался с 30-мм боевым модулем «Бумеранг-БМ», который включал автоматическую пушку 2А42 конструкции Аркадия Шипунова, 7,62-мм пулемёт Калашникова и две пусковых установки противотанкового комплекса «Корнет».

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что перевод Т-15 на более крупный калибр обоснован повышением защищённости современной бронетехники. 30-мм орудия, по мнению эксперта, постепенно уходят в прошлое.

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«С 1990-х годов наблюдается отчётливая тенденция утяжеления боевых машин ведущих военных держав. Вес набирают как БМП, БТР, так и танки. Их бронезащита за счёт новейших материалов значительно улучшилась, и 30-мм пушки стали терять свою актуальность. Например, НАТО переходит на стандарт 40-мм, мы же пошли дальше и будем принимать на вооружение технику калибра 57-мм», — пояснил Суворов.

Боевой модуль «Кинжал» является модифицированной версией АУ-220М «Байкал». Главное достоинство — универсальная автоматическая пушка высокой баллистики. Её скорострельность составляет 80 выстрелов в минуту. Орудие способно поражать практически все наземные цели, в том числе танки (бортовую броню), а также вертолёты, штурмовики и беспилотники. Для стрельбы используются осколочно-фугасные и бронебойные снаряды.

«Байкал» был инициативной разработкой ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород). К модулю присмотрелось Минобороны, и он был изготовлен с учётом требований военного ведомства, получив название «Кинжал». Комплекс способен поражать любую бронетехнику тяжёлого класса. Помимо Т-15 эти модули будут устанавливаться на перспективные бронемашины «Курганец» и «Бумеранг», — пояснил в разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Модуль «Кинжал» состоит из 57-мм орудия, 7,62-мм пулемёта Калашникова и управляемых противотанковых ракет 9М120 «Атака». Вертикальная дальность поражения целей составляет 7,5 км, горизонтальная — 14,5 км. Боекомплект пушки — 80 боеприпасов, пулемёта — 500 патронов. Масса «Кинжала» — 3650 кг.

Стрельба из модуля может вестись с ходу и на плаву. «Кинжал» оснащён комбинированным прицельным комплексом с лазерными дальномерами, телевизионным и тепловизионным каналами.

Сергей Суворов считает, что принятие на вооружение «Кинжала» значительно усилит мощь Сухопутных войск. 57-мм пушка, как утверждает эксперт, «без труда пробивает лобовую проекцию» перспективных боевых машин и бронированные кабины современных вертолётов.

«Кинжал» обладает более высоким темпом стрельбы, чем его предшественники. Можно даже встретить данные, что он достигает 120 выстрелов в минуту. На самом деле практическая скорострельность «Кинжала» меньше, однако она позволяет эффективно поражать манёвренные и движущиеся цели на дальних расстояниях. Например, вертолёт может быть уничтожен на расстоянии свыше 6 км, то есть до того, как лётчик успеет запустить ракету», — подчеркнул Суворов.

«В едином тактическом звене»

Т-15 унифицирована с танком третьего поколения Т-14. По этой причине она значительно тяжелее стоящих на вооружении образцов. Т-15 весит порядка 50 т. Для сравнения: масса БМП-3 составляет около 20 т.

«Фактически Т-15 оснащена бронёй Т-14. Наша новая машина является, наверное, самой защищённой БМП в мире. По массе и уровню защиты она превосходит ближайшего «конкурента» — немецкую «Пуму» (Schützenpanzer Puma), которая сейчас приходит в войска ФРГ на замену БМП «Мардер» (Marder)», — рассказал Мураховский.

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Корпус Т-15 был разработан с расчётом на то, чтобы выдерживать взрыв фугасов и попадание снарядов гранатомётов. Корпус машины изготовлен из комбинированной многослойной брони с использованием новейших стальных сплавов, композитных материалов и керамики. По данным источников агентства ТАСС, броня Т-15 устойчива к натовским танковым снарядам и перспективным противотанковым ракетным комплексам.

Ранее в АО «НИИ стали» сообщили, что броня машин на платформе «Арматы» обеспечивает защиту от всех боеприпасов и снарядов гранатомётов калибра 100—150 мм. Поражение Т-14 или Т-15 не приведёт к выводу танка из строя и гибели экипажа.

Также Т-15 оборудован всеракурсным комплексом активной защиты (КАЗ) «Афганит», способным перехватывать боеприпасы, в том числе подкалиберные, летящие со скоростью 1,7 км/c. Он устроен таким образом, что вражеский снаряд взрывается, не соприкасаясь с поверхностью боевой машины. Поражающие элементы расположены в мортирах под башней.

Более того, «Афганит» может определять район пуска ракеты противника для нанесения ответного удара. Пуск вражеских снарядов фиксируется фазированными антенными решётками. Они способны отслеживать любую «подозрительную» активность вблизи БМП.

Незаменимыми помощниками новейшего КАЗ являются средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат спутниковую навигацию и радиосигналы, не позволяя противнику наводить снаряды и управлять ими.

Важной особенностью компоновки Т-15 Сергей Суворов назвал бронекапсулу, где «вполне комфортно» размещаются командир, механик-водитель и оператор. По его словам, подобное решение позволило значительно повысить безопасность экипажа.

«Самое главное — это человеческие жизни. Уральские инженеры приложили немало усилий, чтобы сделать Т-15 удобной и безопасной машиной. Экипаж отделён от боекомплекта и моторно-трансмиссионного отделения. Я бывал внутри многих танков и БМП, в том числе западного производства, но такого уровня комфорта, как в «Армате», не видел больше нигде», — сказал Суворов.

Т-15 проезжает по Красной площади

РИА Новости

© Александр Вильф

В августе прошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что до 2022 года «Уралвагонзавод» должен поставить в войска партию из 132 образцов Т-14 и Т-15. Как предполагает Виктор Мураховский, боевые машины получат войска Западного военного округа, но в перспективе они появятся «на всех стратегических направлениях».

«Поставки Т-14 и Т-15 будут осуществляться синхронно, обе машины были разработаны для ведения боевых действий в едином тактическом звене. Помимо них, в войска передаются бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16. То есть армия России получает три машины на платформе нового поколения «Армата», — подчеркнул эксперт.

Сергей Суворов считает, что в Сухопутных войсках РФ Т-15 будет использоваться для выполнения задач на самых сложных театрах военных действий: в городских условиях, в горной и лесистой местности. В то же время эксперт назвал детище уральских конструкторов «универсальной машиной», которая может применяться в любых оборонительных и наступательных операциях.

«Потребность нашей армии в Т-15 просто огромна по причине высокой защищённости и выдающейся поражающей мощи. Насколько я понимаю, Т-15 прошла весь цикл испытаний и сейчас идёт её освоение в войсках. После пересмотра штатов она обязательно будет принята на вооружение», — подытожил Суворов.