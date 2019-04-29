От Т-34 до «Арматы»: в Минобороны рассказали о технике на параде Победы в Москве

Минобороны России опубликовало программу проведения парада Победы 9 мая в Москве. Известно, что по Красной площади проедут танки Т-14 «Армата», перспективные бронемашины пехоты «Курганец-25» и «Бумеранг», тактические и стратегические ракетные комплексы. Традиционно возглавит колонну Т-34-85. Если позволят погодные условия, пролёт совершит авиация — несколько групп вертолётов, транспортники, истребители и бомбардировщики. Запланирована и имитация дозаправки в воздухе. Также на портале мэра Москвы указан перечень улиц, которые будут закрыты во время репетиций 29 апреля, 4 и 7 мая.

В Минобороны рассказали, какая техника в этом году будет представлена на параде Победы 9 мая на Красной площади. Соответствующая информация была опубликована на специальном портале.

Так, возглавит колонну танк Т-34-85 — один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Следом пройдут автомобили «Тигр-М», в том числе оснащённые противотанковым комплексом «Корнет-Д», и бронеавтомобили «Тайфун-К».

За ними последуют шесть БМП «Курганец-25» — боевых машин, сконструированных на перспективной модульной платформе, а также БТР-82А и БМП-3.

В четвёртую группу войдут танки Т-14 «Армата» и БМПТ «Терминатор». Построенные на новейшей платформе танки — первые в мире представители третьего послевоенного поколения. В 2019 году они поступят в научно-исследовательские институты Минобороны для прохождения испытаний.

Затем по Красной площади проедут основные танки российской армии Т-72Б3, БМД-4М, БТР-МДМ и самоходная гаубица «Мста-СМ». В колонне пройдут также и четыре тактических ракетных комплекса «Искандер-М» вместе с четырьмя ракетными системами залпового огня «Смерч».

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Отметим, что, по мнению американского издания The National Interest, «ничто так не показывает смертоносность российского артиллерийского вооружения», как РСЗО «Смерч». К «смертоносным» видам оружия журналисты отнесли также танки Т-72Б3 и Т-90, которые имеют преимущество перед западными аналогами.

Также на параде будут представлены бронированные машины БКА «Патруль», БА «Урал», «Тайфун-У», «Тайфун-К», а также бронемашина на основе перспективной колёсной платформы «Бумеранг». Согласно предварительным испытаниям, платформа превзошла требования, заложенные в техническом задании Минобороны.

Зенитные ракетные комплексы будут представлены системами «Тор-М2», «Бук-М2», «Панцирь-С» и С-400. Ранее в Минобороны отмечали уникальность комплекса С-400: он способен уничтожать все существующие самолёты и летательные аппараты — даже те, которые на данный момент только разрабатываются.

«То есть такие цели ещё даже не созданы, это цели перспективы, средней или далёкой. Этот комплекс может поражать все аэродинамические цели: самолёты и все другие летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме», — рассказал в интервью RT замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

В параде примет участие и стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс».

РСЗО «Смерч»

РИА Новости

© Павел Лисицын

Воздушный пролёт

Если позволят погодные условия, в параде примет участие и авиация. Минобороны анонсировало пролёт нескольких моделей вертолётов: многоцелевые Ми-26 и Ми-8, а также ударные Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Они пройдут в четырёх группах.

Транспортные самолёты будут представлены моделями Ил-76 и заправщиком Ил-78. Причём последний примет участие в имитации заправки стратегического ракетоносца Ту-95МС. Запланированы пролёты и других бомбардировщиков — Ту-160 и Ту-22М3.

Также над Красной площадью появятся истребители — Миг-29СМТ, МиГ-29, МиГ-31БМ, Су-35, Су-30СМ, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и Су-24М. Завершат воздушную часть парада штурмовики Су-25.

Всего парады в День Победы пройдут в 29 городах. В них примут участие более 57 тыс. человек, порядка 1,5 тыс. единиц техники и 139 самолётов и вертолётов.

Истребители-бомбардировщики СУ-34

РИА Новости

© Илья Питалев

Перекрытие улиц

На Красной площади состоятся три репетиции парада — в понедельник, 29 апреля, а также 4-го и 7 мая. Первые две пройдут в 22:00, а заключительная состоится в 10 утра.

Москвичам и гостям столицы следует учесть, что 29 апреля и 4 мая с 17:30 до окончания репетиции будут перекрыты улицы Тверская, Воздвиженка, а также Болотная, Котельническая, Раушская и Софийская набережные. Кроме того, для движения закроют Нижние Мнёвники, Красную Пресню, Садово-Кудринскую улицу и Звенигородское шоссе, однако они будут открыты в 20:00.

Что касается 7 мая, то первая группа улиц будет перекрыта с 05:30 до 8 утра, а вторая — также с 05:30 до окончания репетиции. При этом с 10 утра нельзя будет проехать по Новому Арбату, Мнёвникам, Садово-Кудринской.

Кабриолет Aurus

Кроме того, участие в параде примет новейший российский кабриолет Aurus. Эту информацию подтвердили в Минобороны России после того, как машины были замечены на репетициях в подмосковном Алабине.

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что эти автомобили не будут перевозить госслужащих (за исключением парадов). Однако они появятся в коммерческой продаже в 2020—2021 году.

«Госчиновникам точно, кроме парада (Победы. — RT), не предполагается. Что касается коммерческого использования, в рынок — да. Мы… имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию исходя из конца 2020—2021 годов», — цитирует его РИА Новости.

До этого в парадах принимали участие кабриолеты ЗИЛ-410441 — модификация ЗИЛ-41047, разработанная в 1980-е годы.