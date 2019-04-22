В Минобороны России рассказали об уникальности С-400

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT рассказал об уникальности российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«С-400 — это...комплекс, который предназначен для уничтожения всех существующих на сегодняшний день современных и даже перспективных целей воздушно-космического нападения», — заявил он.

Как отметил Фомин, С-400, аналогов которому нет во всём мире, создан на далёкую перспективу.

По его словам, этот комплекс способен уничтожать любые возможные цели, летящие со скоростью до 4800 м/c.

«То есть такие цели ещё даже не созданы, это цели перспективы, средней или далёкой. Этот комплекс может поражать все аэродинамические цели: самолёты и все другие летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме. Баллистические ракеты, их отделяющиеся головные части, крылатые ракеты... Комплекс уникальный», — добавил он.

В числе основных преимуществ системы замминистра обороны назвал надёжность, тактико-технические характеристики и боевую эффективность.

Замглавы Министерства обороны дал интервью телеканалу RT в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2019), которая состоится 23—25 апреля.

Ранее Business Insider писал, что различные государства желают заполучить С-400, поскольку они технически «намного превосходят» системы противовоздушной обороны США.

Полную версию интервью читайте в материале RT.