В Минобороны России рассказали об уникальности С-400

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT рассказал об уникальности российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
В Минобороны России рассказали об уникальности С-400
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«С-400 — это...комплекс, который предназначен для уничтожения всех существующих на сегодняшний день современных и даже перспективных целей воздушно-космического нападения», — заявил он. 

Как отметил Фомин, С-400, аналогов которому нет во всём мире, создан на далёкую перспективу.

По его словам, этот комплекс способен уничтожать любые возможные цели, летящие со скоростью до 4800 м/c.

«То есть такие цели ещё даже не созданы, это цели перспективы, средней или далёкой. Этот комплекс может поражать все аэродинамические цели: самолёты и все другие летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме. Баллистические ракеты, их отделяющиеся головные части, крылатые ракеты... Комплекс уникальный», — добавил он. 

В числе основных преимуществ системы замминистра обороны назвал надёжность, тактико-технические характеристики и боевую эффективность.

Замглавы Министерства обороны дал интервью телеканалу RT в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2019), которая состоится 23—25 апреля.

Ранее Business Insider писал, что различные государства желают заполучить С-400, поскольку они технически «намного превосходят» системы противовоздушной обороны США.

Полную версию интервью читайте в материале RT.

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