Мантуров: не предполагается предоставление кабриолетов Aurus чиновникам

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что кабриолеты Aurus не планируется предоставлять чиновникам.

Кроме того, он уточнил, что на рынок автомобили планируют выпустить в 2020—2021 годах.

«Госчиновникам — точно, кроме парада (Победы. — RT), не предполагается. Что касается коммерческого использования, в рынок — да, мы... имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию исходя из конца 2020—2021 годов», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что два автомобиля российского производства Aurus приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади в столице.