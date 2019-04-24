Мантуров: не предполагается предоставление кабриолетов Aurus чиновникам

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Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что кабриолеты Aurus не планируется предоставлять чиновникам.
Мантуров: не предполагается предоставление кабриолетов Aurus чиновникам
  • РИА Новости

Кроме того, он уточнил, что на рынок автомобили планируют выпустить в 2020—2021 годах.

«Госчиновникам — точно, кроме парада (Победы. — RT), не предполагается. Что касается коммерческого использования, в рынок — да, мы... имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию исходя из конца 2020—2021 годов», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что два автомобиля российского производства Aurus приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади в столице.

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