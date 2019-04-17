Кабриолеты Aurus задействованы в тренировке к параду Победы
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«Сегодня в подмосковном Алабине в совместной тренировке пеших парадных расчётов, механизированной колонны и парадного строя авиации принимают участие кабриолеты Aurus», — заявили в оборонном ведомстве.
9 мая по Красной площади торжественным маршем пройдут 35 парадных расчётов численностью более 13 тыс. человек.
В параде будет задействовано более 150 единиц современного и перспективного вооружения и военной техники.
Авиация будет представлена 74 самолётами и вертолётами.
12 апреля телеканал «Звезда» сообщал, что два автомобиля российского производства Aurus приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади в столице.
5 марта автомобили класса люкс российского бренда Aurus представили на Женевском международном автосалоне.