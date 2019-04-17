Кабриолеты Aurus задействованы в тренировке к параду Победы

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Кабриолеты Aurus принимают участие в тренировке к военному параду Победы на Красной площади, которая проходит в Алабине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Кабриолеты Aurus задействованы в тренировке к параду Победы
  • © РИА Новости

«Сегодня в подмосковном Алабине в совместной тренировке пеших парадных расчётов, механизированной колонны и парадного строя авиации принимают участие кабриолеты Aurus», — заявили в оборонном ведомстве.

9 мая по Красной площади торжественным маршем пройдут 35 парадных расчётов численностью более 13 тыс. человек.

В параде будет задействовано более 150 единиц современного и перспективного вооружения и военной техники.

Авиация будет представлена 74 самолётами и вертолётами.

12 апреля телеканал «Звезда» сообщал, что два автомобиля российского производства Aurus приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади в столице.

5 марта автомобили класса люкс российского бренда Aurus представили на Женевском международном автосалоне.

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