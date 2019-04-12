Кабриолеты Aurus приняли участие в репетиции парада Победы в Москве

Два автомобиля российского производства Aurus приняли участие в репетиции парада Победы на Красной площади в столице, передаёт телеканал «Звезда».

«Автомобили, кузовы которых были закрыты защитными чехлами, заехали на главную площадь страны со стороны Охотного Ряда», — говорится в тексте.

Как уточняет газета «Известия», данные меры были предприняты в связи с тем, что официально новинку ещё не представили широкой публике.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus.