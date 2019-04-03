Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus

Российский лидер Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области, где пройдёт его торжественное открытие, на лимузине Aurus.

Как передаёт ТАСС, глава государства прибыл на автомобиле Aurus проекта «Кортеж», который он использует около года.

У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода «Мерседес» на «Аурусе» pic.twitter.com/bKHmFrve4N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2019 г.

Агентство напоминает, что ранее Путин передвигался на Mercedes.

Отмечается, что немецкий автоконцерн Daimler летом 2017 года начал строительство своего первого в России завода по производству автомобилей Mercedes.

В середине января Путин, прибыв в Белград, прокатил сербского президента Александра Вучича на своём Aurus.

5 марта автомобили класса люкс Aurus были представили на Женевском международном автосалоне.