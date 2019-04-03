Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus

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Российский лидер Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области, где пройдёт его торжественное открытие, на лимузине Aurus.
Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, глава государства прибыл на автомобиле Aurus проекта «Кортеж», который он использует около года.

Агентство напоминает, что ранее Путин передвигался на Mercedes.

Отмечается, что немецкий автоконцерн Daimler летом 2017 года начал строительство своего первого в России завода по производству автомобилей Mercedes.

В середине января Путин, прибыв в Белград, прокатил сербского президента Александра Вучича на своём Aurus.

5 марта автомобили класса люкс Aurus были представили на Женевском международном автосалоне

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