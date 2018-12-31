Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
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«В интересах Сухопутных войск разработан и завершает заводские испытания танк Т-14, созданный на универсальной платформе «Армата». Боевая машина в 2019 году приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России», — приводит РИА Новости сообщение.
Как напомнили в военном ведомстве, Т-14 является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения.
«Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещён в бронированную капсулу, отделённую от боекомплекта», — отметили в департаменте.
Летом стало известно, что танк «Армата» испытают в различных климатических условиях, в том числе проверят работу электроники в условиях северного сияния.