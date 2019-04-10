«Москва — безальтернативный поставщик»: как Индия укрепляет свои танковые войска российской техникой

Индия заявила о готовности приобрести 464 танка Т-90МС стоимостью $1,93 млрд. По информации СМИ, в рамках контракта с российским Министерством обороны Нью-Дели получит машинокомплекты для сборки на местном предприятии Heavy Vehicles Factory. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ подтвердили информацию о намерении партнёров закупить дополнительную партию танков. Для России эта поставка станет очередным крупным контрактом, заключённым с Индией, после подписания договора на сумму более $5 млрд на поставку зенитного комплекса С-400 «Триумф». По мнению экспертов, Нью-Дели отдаёт предпочтение российской технике, поскольку ни одна другая страна не может обеспечить такой уровень локализации производства.

Правительственный комитет по безопасности Индии одобрил закупку 464 основных боевых танков Т-90МС, сообщает британское издание Jane's Defence Weekly. Сообщается, что Нью-Дели и Москва должны полностью согласовать все условия контракта в ближайшие несколько месяцев. Сумма сделки составит 134,48 млрд рупий ($1,93 млрд). По информации ТАСС, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ подтвердила намерения индийских партнёров и готова продлить лицензию на сборку Т-90 в Индии.

Российско-индийский контракт предполагает поставку машинокомплектов (набор основных агрегатов, узлов и систем танка), изготовленных на мощностях корпорации «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил). В Индии танки собираются на государственном предприятии Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади, расположенном на юго-востоке страны. После выхода с конвейера российские машины получают название «Бхишма» (герой древнеиндийского эпоса).

Как отмечает Jane's Defence Weekly, поставка машинокомплектов позволит HVF продолжить лицензионное производство Т-90 после 2020 года. По данным издания, из 464 танков будут сформированы десять новых полков. В настоящее время в составе Сухопутных войск Индии насчитывается около 1 тыс. Т-90. Такую цифру приводит Международный институт стратегических исследований (IISS). Во многом благодаря закупкам Индии Т-90 стал самым продаваемым танком в мире.

«Взаимовыгодный контракт»

Впервые о планах Индии приобрести 464 Т-90МС стало известно в ноябре 2016 года. Как сообщало агентство Sputnik, сделку с Москвой одобрила комиссия Минобороны страны по военным закупкам. Неспешность в вопросе приобретения российских танков со стороны Нью-Дели вызвана сложной процедурой принятия решений, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.

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«В Индии очень сложная бюрократия, в том числе в сфере закупки вооружений. Решение о подписании контракта должно быть принято в разных государственных институтах. Это не быстрый процесс. Однако данная ситуация не свидетельствует о слабом интересе к нашему Т-90. Всё как раз наоборот. Индия заинтересована в покупке российских танков, Москву и Нью-Дели ожидает крупный и взаимовыгодный контракт», — пояснил Кашин.

Первый контракт на поставку танков Т-90 в Индию был подписан ещё в 2001 году. Тогда Нью-Дели получил 124 готовых машины и машинокомплекты для сборки — 186 единиц. Серийное производство отечественных танков на HVF было запущено в 2004 году. В 2017 году ФСВТС продлила лицензию, отметив, что Москва готова «удовлетворить любое обращение индийских партнёров касательно увеличения производства или поставки танков».

Т-90МС отличается от предшествующих образцов более современным вооружением, электроникой и силовыми агрегатами. На танке установлены новый башенный модуль, тепловизионное оборудование, автоматизированная система управления огнём «Калина», прицельные комплексы «Сосна-У» и «Соколиный глаз».

Танк оснащён единой системой управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) «Созвездие», которая позволяет экипажу получать информацию из различных источников, в том числе беспилотников. Комплекс включает аппаратуру связи, коммутации и управления. Его применение на практике значительно упрощает процесс управления танковым батальоном.

Инженерам «Уралвагонзавода» удалось повысить надёжность Т-90МС. Современный танк оснащён дополнительной дизель-генераторной установкой, которая сокращает расход топлива и уменьшает заметность машины в инфракрасном диапазоне. Ресурс двигателя В-92С2Ф был повышен до 12 тыс. км, ресурс гусениц — до 6 тыс. км.

Также Т-90МС превосходит предшественников по уровню защиты — конструкторские разработки сделали его практически неуязвимым для кумулятивных и подкалиберных снарядов. С этой целью на танк были установлены модули универсальной динамической защиты (ДЗ) «Реликт», которые оберегают корпус, башню и бортовые экраны.

Танк Т-90 армии Индии

AFP

© MANAN VATSYAYANA

«При создании комплекса дополнительных средств защиты были учтены особенности предыдущих проектов. Результатом этого стало определённое сокращение ослабленных зон дополнительной защиты, что положительным образом сказалось на общих параметрах живучести техники. В сочетании с активной защитой всё это должно давать значительный прирост реальной эффективности», — говорится в материалах «Уралвагонзавода».

Установка современного оборудования привела к некоторому увеличению массы Т-90МС (с 46,5 до 48 т), однако машина не потеряла своих высоких ходовых и манёвренных качеств. Скорость танка по шоссе составляет 60 км/ч (на местности — 45 км/ч), запас хода — 550 км, глубина преодолеваемого брода — 1,8 м.

«Важным достоинством Т-90МС является режим «охотник — стрелок» (HunterKiller). Суть в том, что командир экипажа обнаруживает цель, а наводчик занимается её поражением. Пока наводчик выполняет свою задачу, командир продолжает заниматься поиском новых целей и наблюдением за полем боя. Использование этого режима значительно повысило боевую эффективность танка. Если не брать в расчёт Т-14 «Армата», то сегодня Т-90МС — самый современный танк в мире»,— заявил RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Западные танки чересчур прихотливые»

Василий Кашин полагает, что покупка более 450 Т-90МС должна укрепить нуждающиеся в модернизации танковые войска Индии. По данным американского журнала The Diplomat, на сегодняшний день Сухопутные войска страны насчитывают более 3 тыс. танков, объединённых в 65 полков. Костяк танковых подразделений составляют советские T-72M1 (1,9 тыс. единиц). Однако свыше 50% данных машин находятся в небоеспособном состоянии.

«Т-90 — это лучший серийный танк в мире по соотношению цены и качества. Индийцы наверняка это прекрасно понимают. Сделка с Россией не решит всех проблем, но позволит им существенно обновить танковый парк и увеличить боевые возможности Сухопутных войск в противовес растущей военной мощи Пакистана», — сказал Кашин.

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Сергей Суворов отметил, что закупка Т-90МС может быть вызвана неудачей Индии в разработке собственного танка «Арджун» (на основе немецкого танка Leopard II). На сегодняшний день, по информации западных СМИ, в индийских войсках эксплуатируется от 80 до 124 «Арджунов». Однако по боевым и эксплуатационным характеристикам они заметно уступают российским и западным образцам, подчёркивает Суворов.

«Проект «Арджун» получился слишком дорогим и без конкретного практического результата. Основная причина заключается в том, что в стране отсутствует соответствующая конструкторская школа. Также сказалась нехватка множества комплектующих и отсутствие технологий их производства. Например, индийцы планировали выпускать собственный двигатель, но были вынуждены закупать его у Германии», — пояснил Суворов.

Ещё одним недостатком «Арджуна» является использование нарезной пушки, которая уступает по бронепробиваемости гладкоствольному орудию, сообщил эксперт. По его словам, закупка российских машин — оптимальный способ модернизации танковых войск Индии.

«В каком-то смысле Россия — безальтернативный поставщик танков для них. Во-первых, в Индии с советских времён существует инфраструктура эксплуатации, ремонта и обучения экипажей Т-72 и Т-90. Во-вторых, западные танки слишком дорогие, а с учётом природно-климатических условий этой страны — ещё и чересчур прихотливые. Например, американский «Абрамс» не переносит пыли и может попросту заглохнуть», — заметил Суворов.

От танков до «Триумфа»

Индия является крупнейшим покупателем российского вооружения. По данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), Москва ежегодно поставляет Индии военную технику на сумму более $1 млрд. В 2015 году был установлен рекорд — РФ продала Индии оружия на $4 млрд.

Помимо танков, Нью-Дели заинтересован в приобретении российской авиационной техники, средств ПВО, стрелкового оружия и разнообразного оборудования. С начала 2000-х годов Индия собрала на своей территории свыше 270 тяжёлых истребителей Су-30МКИ.

Истребитель Су-30МКИ

globallookpress.com

© Stringer/Xinhua

По экспортным контрактам страна получила самолёты МиГ-29К/КУБ, Су-27, многоцелевые вертолёты Ми-17В (экспортный вариант Ми-8) и противолодочные Ка-28.

В 2018 году Москва и Нью-Дели заключили сделку на поставку десяти дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Впервые в новейшей истории обе державы подписали крупный оружейный контракт в рублях. В российской валюте стоимость сделки составляет около 330 млрд рублей.

Кроме того, в ближайшие годы Индии будут поставлены фрегаты проекта 11 356 и вертолёты Ка-226. В марте 2019 года премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в городе Корва завод по производству «двухсотой» серии автоматов Калашникова. На сегодняшний день согласован выпуск 750 тыс. единиц АК-203.

«Такой глубины локализации при столь крупных объёмах Индии не смог предложить никто и вряд ли сможет сделать это в ближайшем будущем. Мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав силовых структур Индии. При необходимости стороны могут согласовать увеличение объёмов и апгрейд производства для выпуска перспективных моделей на уникальной платформе автомата Калашникова», — сказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Василий Кашин отметил, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели по военно-технической линии носит взаимовыгодный характер. Индия испытывает острейшую нехватку современных технологий, а Россия — единственный зарубежный партнёр, который проявляет готовность поделиться ими, но без ущерба для своего научно-производственного комплекса.