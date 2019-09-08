Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России

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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм и безупречную выдержку бронетанковых войск в вопросах обеспечения обороноспособности России.
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность России
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«Высокий профессионализм и безупречная выдержка были продемонстрированы в ходе выполнения боевых задач в Демократической Республике Афганистан и на территории Северо-Кавказского региона России», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Шойгу также отметил высокий вклад научных и производственных коллективов, чья работа направлена на модернизацию оснащения танковых частей и соединений.

Ранее глава Минобороны России провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Флорансом Парли.

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