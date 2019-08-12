Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.

Как сообщает РИА Новости, каждый комплекс будет иметь индивидуальное целевое назначение.

Отмечается, что один из них — безэкипажная боевая машина с тяжёлым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.

В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава оборонного ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода.

Ранее Шойгу прибыл в войска ЦВО с целью проверки ряда объектов Минобороны.