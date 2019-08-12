Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72

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Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, каждый комплекс будет иметь индивидуальное целевое назначение.

Отмечается, что один из них — безэкипажная боевая машина с тяжёлым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.

В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава оборонного ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода.

Ранее Шойгу прибыл в войска ЦВО с целью проверки ряда объектов Минобороны.

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