Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
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Как сообщает РИА Новости, каждый комплекс будет иметь индивидуальное целевое назначение.
Отмечается, что один из них — безэкипажная боевая машина с тяжёлым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.
В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава оборонного ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода.
Ранее Шойгу прибыл в войска ЦВО с целью проверки ряда объектов Минобороны.