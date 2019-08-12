Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
- РИА Новости
«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа. В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря министра обороны Россияну Марковскую.
Также глава оборонного ведомства проверит ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК Уральского региона.
В июне состоялась внезапная проверка боеготовности в войсках и силах ЦВО по решению Верховного главнокомандующего, российского лидера Владимира Путина.