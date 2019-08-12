Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
  • РИА Новости

«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа. В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря министра обороны Россияну Марковскую.

Также глава оборонного ведомства проверит ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК Уральского региона.

В июне состоялась внезапная проверка боеготовности в войсках и силах ЦВО по решению Верховного главнокомандующего, российского лидера Владимира Путина.

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