Внезапная проверка боеготовности началась в Центральном военном округе

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», — приводит его слова РИА Новости.

Шойгу рассказал, что с 06:00 мск приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Как отмечается, проверка направлена на оценку способности армии обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

Глава Минобороны проинформировал, что мероприятие продлится по 28 июня. Планируется провести более 50 учений на 35 полигонах.