Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли. Об этом рассказали в военном ведомстве России.

«3 сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2», а также развитие взаимодействия двух стран.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, заявил, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.