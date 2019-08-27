Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией
- Reuters
«Я убеждён, что нам нужно очень тщательно «перетасовать карты», налаживая честный и требовательный диалог с Россией», — цитирует Интерфакс главу государства.
Как отметил Макрон, это необходимо для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении России.
Он также сообщил, что главы МИД и Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли посетят с официальным визитом Москву, где проведут переговоры в формате «2 + 2».
22 августа украинский дипломат Роман Безсмертный назвал встречу российского и французского лидеров, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, похоронной процессией по санкциям.
Как подчёркивал французский депутат Фабьен Руссель, ЕС следует «взять курс» на отмену санкций против России.