Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, заявил, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

«Я убеждён, что нам нужно очень тщательно «перетасовать карты», налаживая честный и требовательный диалог с Россией», — цитирует Интерфакс главу государства.

Как отметил Макрон, это необходимо для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении России.

Он также сообщил, что главы МИД и Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли посетят с официальным визитом Москву, где проведут переговоры в формате «2 + 2».

22 августа украинский дипломат Роман Безсмертный назвал встречу российского и французского лидеров, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, похоронной процессией по санкциям.

Как подчёркивал французский депутат Фабьен Руссель, ЕС следует «взять курс» на отмену санкций против России.