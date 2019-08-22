В Киеве встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Короткая ссылка
Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям, заявил украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый».
В Киеве встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
  • Reuters
  • © Gerard Julien/Pool

«У меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций», — сказал он.

По его словам, для исправления ситуации нужны «серьёзные тактические шаги во внешнеполитическом плане в Европе».

Безсмертный также обратил внимание, что, говоря о ситуации в Донбассе, Макрон употреблял слово «кризис», а не «война».

Переговоры Путина и Макрона прошли 19 августа. В Кремле их диалог назвали насыщенным, конструктивным и доверительным.

По итогам саммита французский лидер опубликовал в Facebook пост на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Он также выразил уверенность в европейском будущем России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить