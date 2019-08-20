Макрон опубликовал пост на русском языке по итогам встречи с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Форте Брегансон опубликовал в Facebook сообщение на русском языке, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух европейских стран.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — написал он.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что России и Франции удалось добиться прогресса по многим политическим и экономическим вопросам.

«Мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — отметил лидер Франции.

Он также выразил уверенность, что эти шаги, в конце концов, помогут разработать «архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Ранее Макрон заявил, что верит в европейское будущее России.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН отметил, что все государства осознают, что без России невозможно решить ни один глобальный вопрос.

Переговоры Макрона и Путина, которые прошли 9 августа в Форте Брегансон, продлились около 3,5 часа.