Макрон и Путин оценили возможность возобновления формата G8

Короткая ссылка
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции перед началом переговоров в резиденции Форт Брегансон оценили возможность возобновления формата «Большой восьмёрки».
Макрон и Путин оценили возможность возобновления формата G8
  • © Norbert Scanella, via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям (России. — RT) с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие», — отметил Макрон.

При этом российский лидер выразил готовность работать с европейскими партнёрами в любом формате.

«Любые контакты с нашими партнёрами в любом формате, они всегда полезны... Мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время — наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки», — подчеркнул Путин.

Ранее экс-депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал снять антироссийские санкции и содействовать возвращению России в G8.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить