Макрон и Путин оценили возможность возобновления формата G8

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции перед началом переговоров в резиденции Форт Брегансон оценили возможность возобновления формата «Большой восьмёрки».

«Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям (России. — RT) с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие», — отметил Макрон.

При этом российский лидер выразил готовность работать с европейскими партнёрами в любом формате.

«Любые контакты с нашими партнёрами в любом формате, они всегда полезны... Мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время — наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки», — подчеркнул Путин.

Ранее экс-депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал снять антироссийские санкции и содействовать возвращению России в G8.