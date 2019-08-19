Макрон и Путин оценили возможность возобновления формата G8
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«Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям (России. — RT) с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие», — отметил Макрон.
При этом российский лидер выразил готовность работать с европейскими партнёрами в любом формате.
«Любые контакты с нашими партнёрами в любом формате, они всегда полезны... Мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время — наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки», — подчеркнул Путин.
Ранее экс-депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал снять антироссийские санкции и содействовать возвращению России в G8.