Парижу следует занять независимую позицию и снять санкции против Москвы, без участия которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также содействовать возвращению России в G8, заявил политик и экс-депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр.

«Радостно, что президент республики Эммануэль Макрон принимает Владимира Путина перед саммитом G7 в Форте Брегансон. Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России, которые противоречат нашим экономическим, политическим, культурным и дипломатическим интересам», — приводит заявление Мияра РИА Новости.

Он подчеркнул, что санкции не заставят Москву изменить свою позицию по Крыму, «который в сущности был российским со времён Екатерины Великой».

Мияр отметил, что Франции необходимо «восстановить свою независимую международную политику» и отказаться от санкций, принятых под давлением «некоторых европейских ультрас».

По его словам, Россия помогает обеспечивать баланс мира в Европе и «гетто санкций» только способствует её сближению с Китаем.

«Удержание России в гетто санкций также толкает её в объятия Пекина, агрессивные проявления которого всё более заметны в кризисе в Гонконге... «Большая семёрка» должна принять Россию и снова стать «Большой восьмёркой», — заявил французский политик.

Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель призвал Евросоюз «взять курс» на отмену санкций против России.

Кроме того, экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин также выразил мнение, что Парижу следует наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на второй срок.