Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
- Reuters
«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения. — RT) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы», — отметил Ведрин в интервью газете Figaro.
По его словам, необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить сложившуюся из-за непоследовательной политики Запада ситуацию, которая подтолкнула Россию к сближению с Китаем.
«Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения», — подчеркнул бывший министр.
Он также напомнил о важности сотрудничества России и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой сферах, а также в борьбе с международным терроризмом.
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
«Это очень полезная попытка, чтобы вывести Францию и, если возможно, Европу из безвыходного положения, из напрасной войны позиций, которая ведётся в течение многих лет», — заявил он.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Макрон в ходе встречи 19 августа планируют обсудить международную проблематику, вопросы безопасности Европы, а также ситуацию на Украине.