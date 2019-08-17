Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Парижу необходимо наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства, иначе интересы Европы не будут учтены. Об этом заявил экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношения. — RT) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы», — отметил Ведрин в интервью газете Figaro.

По его словам, необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить сложившуюся из-за непоследовательной политики Запада ситуацию, которая подтолкнула Россию к сближению с Китаем.

«Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения», — подчеркнул бывший министр.

Он также напомнил о важности сотрудничества России и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой сферах, а также в борьбе с международным терроризмом.

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

«Это очень полезная попытка, чтобы вывести Францию и, если возможно, Европу из безвыходного положения, из напрасной войны позиций, которая ведётся в течение многих лет», — заявил он.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Макрон в ходе встречи 19 августа планируют обсудить международную проблематику, вопросы безопасности Европы, а также ситуацию на Украине.