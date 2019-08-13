В Кремле назвали темы встречи Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин в ходе однодневного рабочего визита во Францию 19 августа обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, двустороннее сотрудничество и международные проблемы.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Темы очевидны — это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы... это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран, возможно, обсудят репатриацию останков одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена, которые были обнаружены археологами в ходе раскопок в Смоленске.

«Безусловно, если наши французские визави посчитают необходимым поднять этот вопрос, я уверен, что эта тема будет обсуждена», — подчеркнул Песков.

Ранее Макрон анонсировал встречу с Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.

В начале июля в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать генералу Гюдену, погибшему в битве у Валутиной горы и захороненному в центре Королевского бастиона.

По словам вице-президента фонда развития русско-французских исторических инициатив Марии Катасоновой, после подтверждения принадлежности останков ДНК-экспертизой возможно будет провести официальную церемонию их перезахоронения во Франции.