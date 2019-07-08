В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона

Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.

Об этом сообщила РИА Новости вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

«Раскопки длились долго — мы искали останки французского генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона... И вот нам удалось найти останки — по косвенным признакам с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден», — заявила она.

Согласно историческим источникам, о которых упомянула Катасонова, Гюден получил смертельное ранение в битве у Валутиной горы в Смоленской области и был захоронен в центре Королевского бастиона «как великий воин».

Катасонова также рассказала, что на месте раскопок археологи обнаружили гвозди и стенки деревянного гроба, в котором, предположительно, был погребён Гюден.

«У останков отсутствует левая нога, она обрублена — как раз такое ранение получил генерал, и от него он впоследствии скончался. Вторая нога была повреждена, и это тоже видно на останках», — отметила Катасонова.

При этом она подчеркнула, что подтвердить принадлежность найденных останков генералу возможно будет только после проведения ДНК-экспертизы.

«Есть прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять анализ, он уже согласился приехать в Москву», — уточнила вице-президент фонда.

По её словам, после подтверждения экспертизы возможно проведение официальной церемонии перезахоронения останков генерала во Франции.

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