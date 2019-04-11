В Адыгее выявили два факта разграбления курганов за месяц

В Адыгее установили два факта разграбления курганов за месяц, сообщает портал «Юга.ру». Первый случай произошёл в марте, второй — в апреле.

«Вчера совершили совместный выезд с представителями правоохранительных органов и зафиксировали следы разграбления целой курганной группы. Надеюсь, по результатам выезда будет возбуждено уголовное дело», — заявил начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия региона Рустем Ципинов.

При осмотре найдены металлические и бронзовые изделия, а также останки захоронения человека. По словам Ципинова, датировку и уникальность предметов установят эксперты.

В свою очередь, в пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали, что по первому факту разграбления объекта археологии на территории Каменномостского лесничества дело уже заведено.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Севастополе завели дело против двух «чёрных археологов».