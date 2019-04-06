В Египте обнаружена гробница супружеской пары эпохи Птолемеев

В Министерстве по делам памятников древности Египта заявили об обнаружении в городе Ахмим гробницы эпохи Птолемеев (IV—I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена.

Как уточняется в заявлении ведомства, вход в гробницу был обнаружен во время задержания одной из банд «чёрных археологов».

В ходе более подробного исследования объекта специалисты нашли две комнаты, в одной из которых находились саркофаги из известняка с человеческими останками.

Также эксперты обнаружили в гробнице мумии животных, в связи с чем в министерстве отметили, что впоследствии она могла использоваться как кладбище для животных.

Ранее сообщалось, что на севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.