В Египте обнаружена гробница супружеской пары эпохи Птолемеев
- Reuters
Как уточняется в заявлении ведомства, вход в гробницу был обнаружен во время задержания одной из банд «чёрных археологов».
В ходе более подробного исследования объекта специалисты нашли две комнаты, в одной из которых находились саркофаги из известняка с человеческими останками.
Также эксперты обнаружили в гробнице мумии животных, в связи с чем в министерстве отметили, что впоследствии она могла использоваться как кладбище для животных.
Ранее сообщалось, что на севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.