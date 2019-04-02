В Египте обнаружен саркофаг с мумией

Короткая ссылка
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам древностей Египта.
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
  • Reuters

По словам руководителя раскопок и главы Высшего совета по делам древностей Мустафы аль-Вазири, найденная мумия находится в крайне плохом состоянии. 

Отмечается, что саркофаг был перевезён в музей города Кафр-эш-Шейх, где будут проходить реставрационные работы.

В начале февраля в Египте был найден некрополь с 40 мумиями. Сообщалось, что погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев (римский или ранневизантийский период).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить