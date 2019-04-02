В Египте обнаружен саркофаг с мумией
- Reuters
По словам руководителя раскопок и главы Высшего совета по делам древностей Мустафы аль-Вазири, найденная мумия находится в крайне плохом состоянии.
Отмечается, что саркофаг был перевезён в музей города Кафр-эш-Шейх, где будут проходить реставрационные работы.
В начале февраля в Египте был найден некрополь с 40 мумиями. Сообщалось, что погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев (римский или ранневизантийский период).