В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию в августе
В пресс-службе президента России Владимира Путина заявили, что в настоящий момент ведётся подготовка визита российского лидера во Францию в августе.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается», — сказали в пресс-службе президента.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
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