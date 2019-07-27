В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию в августе

В пресс-службе президента России Владимира Путина заявили, что в настоящий момент ведётся подготовка визита российского лидера во Францию в августе.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. «Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается», — сказали в пресс-службе президента. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.