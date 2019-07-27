В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию в августе

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В пресс-службе президента России Владимира Путина заявили, что в настоящий момент ведётся подготовка визита российского лидера во Францию в августе.
В Кремле заявили о подготовке визита Путина во Францию в августе
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается», — сказали в пресс-службе президента.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.

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