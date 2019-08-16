Путин обсудит с Макроном сотрудничество России и ЕС

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал темы запланированных на 19 августа переговоров президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Он сообщил, что в ходе переговоров «будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе с учётом той роли, которую Россия и Франция традиционно играют на европейской политической арене, с учётом участия наших двух стран в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН».

«Интересный вопрос о развитии дальнейшего сотрудничества России с Евросоюзом, потому что президент имеет в виду эту тему затронуть в том числе с учётом нового состава европейских руководящих органов», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Также, по словам помощника президента, стороны обсудят «внутриукраинский конфликт, возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата».

Ранее Макрон анонсировал встречу с Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.