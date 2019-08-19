Французский депутат призвал взять курс на отмену санкций против России

ЕС следует «взять курс» на отмену санкций в отношении России, заявил в эфире французского телеканала национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель.

«В определённый момент, когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня, — учитывая всё это, следует взять курс на отмену санкций», — цитирует ТАСС парламентария.

По его мнению, нужно «вернуться к прежнему положению дел» в коммерческих отношениях.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что Парижу необходимо наладить отношения с Москвой до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост президента.

19 августа президент России Владимир Путин посетит с визитом Францию, где у него запланированы переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ожидается, что в ходе встречи главы государств обсудят двусторонние отношения и вопросы мировой политики, в том числе ситуацию на Украине.

Подробнее — в материале RT.