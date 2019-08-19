Макрон рассказал о вкладе Франции в возвращение России в СЕ

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция активно участвовала в процессе возвращения России в Совет Европы.
Макрон рассказал о вкладе Франции в возвращение России в СЕ
  • Reuters

«Россия является европейской страной и должна располагать надлежащим ей местом в сфере европейских ценностей. Именно поэтому Франция — и я заверяю вас в этом — вела подлинную борьбу за то, чтобы было найдено полезное и надлежащее решение относительно места России в Совете Европы», — отметил французский президент.

Он напомнил, что решение о возвращении российской делегации было принято в период председательства Франции в Комитете министров Совета Европы.

«Я верю в европейскую Россию и в суверенную Европу, то есть Европу более сильную, которая должна обрести новые возможности на основе диалога с Россией», — подчеркнул Макрон.

Российский президент, в свою очередь, согласился, что позиция Франции сыграла, возможно, ключевую роль в вопросе возвращения России в СЕ.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в полном объёме.

В МИД России отметили, что в Европе осознали роль Москвы в решении актуальных проблем. 

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News выразил уверенность, что все страны рано или поздно осознают, что без России ПАСЕ не сможет эффективно работать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить