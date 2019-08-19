Макрон рассказал о вкладе Франции в возвращение России в СЕ
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«Россия является европейской страной и должна располагать надлежащим ей местом в сфере европейских ценностей. Именно поэтому Франция — и я заверяю вас в этом — вела подлинную борьбу за то, чтобы было найдено полезное и надлежащее решение относительно места России в Совете Европы», — отметил французский президент.
Он напомнил, что решение о возвращении российской делегации было принято в период председательства Франции в Комитете министров Совета Европы.
«Я верю в европейскую Россию и в суверенную Европу, то есть Европу более сильную, которая должна обрести новые возможности на основе диалога с Россией», — подчеркнул Макрон.
Российский президент, в свою очередь, согласился, что позиция Франции сыграла, возможно, ключевую роль в вопросе возвращения России в СЕ.
26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в полном объёме.
В МИД России отметили, что в Европе осознали роль Москвы в решении актуальных проблем.
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News выразил уверенность, что все страны рано или поздно осознают, что без России ПАСЕ не сможет эффективно работать.