Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции перед началом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция активно участвовала в процессе возвращения России в Совет Европы.

«Россия является европейской страной и должна располагать надлежащим ей местом в сфере европейских ценностей. Именно поэтому Франция — и я заверяю вас в этом — вела подлинную борьбу за то, чтобы было найдено полезное и надлежащее решение относительно места России в Совете Европы», — отметил французский президент.

Он напомнил, что решение о возвращении российской делегации было принято в период председательства Франции в Комитете министров Совета Европы.

«Я верю в европейскую Россию и в суверенную Европу, то есть Европу более сильную, которая должна обрести новые возможности на основе диалога с Россией», — подчеркнул Макрон.

Российский президент, в свою очередь, согласился, что позиция Франции сыграла, возможно, ключевую роль в вопросе возвращения России в СЕ.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о подтверждении полномочий России в полном объёме.

В МИД России отметили, что в Европе осознали роль Москвы в решении актуальных проблем.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News выразил уверенность, что все страны рано или поздно осознают, что без России ПАСЕ не сможет эффективно работать.