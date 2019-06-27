В МИД России прокомментировали возвращение полномочий в ПАСЕ

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении полномочий российской делегации свидетельствует о том, что в Европе осознали роль России в решении современных проблем, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД Артём Кожин.

«Отныне ключевые права делегаций становятся неотъемлемыми... Одновременно это и понимание невозможности решения проблем современной Европы без участия России», — приводит ТАСС его слова.

Как подчеркнул дипломат, члены Совета Европы и ПАСЕ поняли, что недопустимо ограничивать полномочия национальных делегаций по политическим соображениям.

В МИД России также выразили надежду на продолжение сотрудничества с ПАСЕ «на равноправной основе» в интересах «830 млн жителей континента».

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

По его словам, в ближайшее время все страны поймут, что Совет Европы не может эффективно работать без России.