Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября
- РИА Новости
«Мы могли бы его (вопрос о погашении долга ) решить сегодня, но это не компетенция Федерального Собрания. Думаю, этот вопрос будет решён положительно», — цитирует Слуцкого Интерфакс.
На вопрос, выплатит ли Россия взнос до председательства Грузии, он ответил: «Разумеется, успеем».
Накануне замглавы делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк сообщил, что страна будет возвращать долг перед Парламентской ассамблеей.
Он отметил, что вопрос о периоде и размере траншей решит Министерство финансов.