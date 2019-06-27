Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября

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Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября
  • РИА Новости

«Мы могли бы его (вопрос о погашении долга ) решить сегодня, но это не компетенция Федерального Собрания. Думаю, этот вопрос будет решён положительно», — цитирует Слуцкого Интерфакс.

На вопрос, выплатит ли Россия взнос до председательства Грузии, он ответил: «Разумеется, успеем».

Накануне замглавы делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк сообщил, что страна будет возвращать долг перед Парламентской ассамблеей.

Он отметил, что вопрос о периоде и размере траншей решит Министерство финансов.

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