Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября

Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

«Мы могли бы его (вопрос о погашении долга ) решить сегодня, но это не компетенция Федерального Собрания. Думаю, этот вопрос будет решён положительно», — цитирует Слуцкого Интерфакс.

На вопрос, выплатит ли Россия взнос до председательства Грузии, он ответил: «Разумеется, успеем».

Накануне замглавы делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк сообщил, что страна будет возвращать долг перед Парламентской ассамблеей.

Он отметил, что вопрос о периоде и размере траншей решит Министерство финансов.