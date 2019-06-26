Кисляк: Россия намерена возвратить долг перед Советом Европы
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- РИА Новости
«Мы будем возвращать (долг. — RT), но в какой период, какими траншами — это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности», — цитирует его Интерфакс.
26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России.
Позднее ассамблея приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия России. Сообщалось, что за принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против выступили 62, воздержались 15.
В апреле «Известия» со ссылкой на информированный диписточник писали, что Россия может вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.