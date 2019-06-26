Кисляк: Россия намерена возвратить долг перед Советом Европы

Короткая ссылка
Россия будет возвращать долг перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), вопрос о периоде и размере траншей будет определять Министерство финансов. Об этом заявил замглавы российской делегации в ПАСЕ, бывший посол в США Сергей Кисляк.
Кисляк: Россия намерена возвратить долг перед Советом Европы
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы будем возвращать (долг. — RT), но в какой период, какими траншами — это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности», — цитирует его Интерфакс.

26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России.

Позднее ассамблея приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия России. Сообщалось, что за принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против выступили 62, воздержались 15.

В апреле «Известия» со ссылкой на информированный диписточник писали, что Россия может вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить