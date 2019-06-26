Кисляк: Россия намерена возвратить долг перед Советом Европы

Россия будет возвращать долг перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), вопрос о периоде и размере траншей будет определять Министерство финансов. Об этом заявил замглавы российской делегации в ПАСЕ, бывший посол в США Сергей Кисляк.

«Мы будем возвращать (долг. — RT), но в какой период, какими траншами — это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности», — цитирует его Интерфакс.

26 июня ПАСЕ отклонила поправку к проекту резолюции, которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России.

Позднее ассамблея приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объёме полномочия России. Сообщалось, что за принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против выступили 62, воздержались 15.

В апреле «Известия» со ссылкой на информированный диписточник писали, что Россия может вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.