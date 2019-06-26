ПАСЕ отклонила предлагавшую отказать России в полномочиях поправку
- Reuters
Корректировка была внесена на рассмотрение ассамблеи представителями делегации Украины и ряда других стран.
Речь шла о том, чтобы добавить частицу «не» в ключевое предложение, где говорится, что «ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации».
Ранее глава российской делегации Пётр Толстой сообщил, что британская и украинская делегации в ходе заседания ПАСЕ оспаривают вопрос о полномочиях России.
26 июня комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России.
Подробнее — в материале RT.