ПАСЕ отклонила предлагавшую отказать России в полномочиях поправку

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RT
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила в среду, 26 июня, поправку к проекту резолюции о полномочиях российской делегации, которой предлагалось эти полномочия не подтверждать. Об этом информирует ТАСС.
ПАСЕ отклонила предлагавшую отказать России в полномочиях поправку
  • Reuters

Корректировка была внесена на рассмотрение ассамблеи представителями делегации Украины и ряда других стран.

Речь шла о том, чтобы добавить частицу «не» в ключевое предложение, где говорится, что «ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации».

Ранее глава российской делегации Пётр Толстой сообщил, что британская и украинская делегации в ходе заседания ПАСЕ оспаривают вопрос о полномочиях России.

26 июня комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России.

Подробнее — в материале RT.

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