Толстой рассказал об обсуждении вопроса о полномочиях России в ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации Пётр Толстой в эфире Первого канала сообщил, что британская и украинская делегации в ходе заседания ПАСЕ в значительной мере оспаривают вопрос о полномочиях России.

«Сейчас обсуждается вопрос о полномочиях российской делегации. Он оспаривается в основном украинцами и британцами, которые, не стесняясь в выражениях, всячески клеймят Россию», — цитирует его ТАСС.

Толстой отметил, что многие члены ПАСЕ выступают за восстановление всех полномочий российской стороны.

При этом он добавил, что обсуждение может занять ещё не менее часа.

Ранее депутаты с Украины и из балтийских стран предложили две поправки в проект резолюции ПАСЕ, которые могут отменить инициативу о возвращении России полномочий.

Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в ассамблею.