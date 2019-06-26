Толстой рассказал об обсуждении вопроса о полномочиях России в ПАСЕ

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Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации Пётр Толстой в эфире Первого канала сообщил, что британская и украинская делегации в ходе заседания ПАСЕ в значительной мере оспаривают вопрос о полномочиях России.
Толстой рассказал об обсуждении вопроса о полномочиях России в ПАСЕ
  • Reuters

«Сейчас обсуждается вопрос о полномочиях российской делегации. Он оспаривается в основном украинцами и британцами, которые, не стесняясь в выражениях, всячески клеймят Россию», — цитирует его ТАСС.

Толстой отметил, что многие члены ПАСЕ выступают за восстановление всех полномочий российской стороны.

При этом он добавил, что обсуждение может занять ещё не менее часа.

Ранее депутаты с Украины и из балтийских стран предложили две поправки в проект резолюции ПАСЕ, которые могут отменить инициативу о возвращении России полномочий. 

Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в ассамблею.

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