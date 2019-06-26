Толстой рассказал об обсуждении вопроса о полномочиях России в ПАСЕ
- Reuters
«Сейчас обсуждается вопрос о полномочиях российской делегации. Он оспаривается в основном украинцами и британцами, которые, не стесняясь в выражениях, всячески клеймят Россию», — цитирует его ТАСС.
Толстой отметил, что многие члены ПАСЕ выступают за восстановление всех полномочий российской стороны.
При этом он добавил, что обсуждение может занять ещё не менее часа.
Ранее депутаты с Украины и из балтийских стран предложили две поправки в проект резолюции ПАСЕ, которые могут отменить инициативу о возвращении России полномочий.
Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в ассамблею.