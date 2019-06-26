Итальянский делегат рассказал, почему голосовал за возвращение России в ПАСЕ

Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

По его словам, отсутствие Москвы в ПАСЕ нарушало сам смысл существования данного института.

«Сам смысл этого института заключается в том, чтобы позволить нам, представителям 47 стран-членов, влиять друг на друга и противостоять друг другу, чтобы стремиться к тем целям и ценностям, которые мы все хотим развивать и продолжать реализовывать в интересах граждан наших стран», — заявил Маньеро.

Он добавил, что вместе с другими членами делегации надеется убедить Украину изменить своё решение и не покидать ПАСЕ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал отзыв Украиной своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ по России.