Итальянский делегат рассказал, почему голосовал за возвращение России в ПАСЕ

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Итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Итальянский делегат рассказал, почему голосовал за возвращение России в ПАСЕ
  • Reuters

По его словам, отсутствие Москвы в ПАСЕ нарушало сам смысл существования данного института.

«Сам смысл этого института заключается в том, чтобы позволить нам, представителям 47 стран-членов, влиять друг на друга и противостоять друг другу, чтобы стремиться к тем целям и ценностям, которые мы все хотим развивать и продолжать реализовывать в интересах граждан наших стран», — заявил Маньеро.

Он добавил, что вместе с другими членами делегации надеется убедить Украину изменить своё решение и не покидать ПАСЕ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал отзыв Украиной своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ по России.

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