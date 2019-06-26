В ПАСЕ предложили поправки в проект резолюции о возвращении России

Депутаты с Украины и из балтийских стран предложили две поправки в проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые могут отменить инициативу о возвращении России полномочий. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что 26 июня члены ассамблеи обсуждают проект доклада по полномочиям делегации России.

В поправках, поданных украинскими и балтийскими депутатами, предлагается убрать из документа предложение о предоставлении полномочий.

Указывается, что ассамблея заслушает выступление докладчиков по проекту, проведёт дискуссию по нему, а после этого состоится голосование по поправкам. Затем пройдёт голосование по резолюции к докладу с утверждённым текстом поправок.

Ранее итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

24 июня Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ.