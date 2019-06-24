Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ

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Украинская делегация подала 226 правок к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщил заместитель главы делегации Георгий Логвинский в социальной сети Facebook.
Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ
  • РИА Новости

По его словам, украинская делегация решила преподнести «обещанный подарок» России и направила в ПАСЕ свои поправки для «улучшения» текста резолюции.

«Минимальный срок рассмотрения — часов шесть. Это наверняка поломает планы России и их проводников», — написал член украинской делегации.

При этом Логвинский заявил, что «борьба за каждое слово» продолжится и Украина постарается изменить ситуацию.

Он также поблагодарил свою команду в ПАСЕ и призвал украинцев сплотиться ради победы над «врагом».

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко констатировала отсутствие поддержки Украины в ходе июньской сессии ПАСЕ.

3 июня комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии.

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