В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
- Reuters
Как сообщает ТАСС, участники летней сессии организации отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неплатёж членских взносов. В пользу соответствующего предложения проголосовали 46 человек, против выступили 77.
Ранее комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии.
В апреле «Известия» со ссылкой на информированный диписточник писали, что Россия может вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.