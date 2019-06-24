В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

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В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, участники летней сессии организации отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неплатёж членских взносов. В пользу соответствующего предложения проголосовали 46 человек, против выступили 77.

Ранее комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии.

В апреле «Известия» со ссылкой на информированный диписточник писали, что Россия может вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.

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