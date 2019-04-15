СМИ не исключили возможности выплаты Россией долга Совету Европы

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Россия готова вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат, передаёт газета «Известия» со ссылкой на информированный диписточник.
СМИ не исключили возможности выплаты Россией долга Совету Европы
  • © РИА Новости

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв добавил, что подобная мера может быть реализована в том случае, если Парламентская ассамблея СЕ устранит угрозу дискриминации представленных в организации делегаций.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить долг, который накопился за минувшие два года», — уточнил сенатор.

Ранее глава пресс-службы Совета Европы Даниэль Хольтген сообщил, что задолженность России перед организацией к настоящему моменту составляет около €60 млн.

В Совете Федерации в беседе с НСН прокомментировали заявление.

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