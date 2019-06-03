Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

«Учитывая решение комитета министров, принятое в Хельсинки 17 мая, и исключительный контекст, который привёл к этой (ситуации. — RT), комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить парламенты стран-участниц, которые не представлены делегациями в ассамблее, — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на сессии в июне», — указывается в сообщении.

В мае глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии комитета министров Совета Европы между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с ФАН оценила возможность участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ.

В июне 2017 года Москва приостановила выплату взносов в связи с неучастием делегации в работе ассамблеи. Российская сторона предложила внести в регламент организации положение о том, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.

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