В Раде заявили об отсутствии поддержки Украины в ПАСЕ
- Reuters
«Ни одного упоминания об Украине. Боремся и сегодня», — написала Геращенко.
По её словам, раньше в «отстаивание интересов» Киева включался бывший президент Украины Пётр Порошенко и его администрация. Геращенко заявила, что Порошенко и его администрация звонили иностранным коллегам, «призывая совместно отстаивать принципы».
«Сегодня мы фактически остались одни», — заявила она.
Ранее комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии.
Также участники ассамблеи проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.