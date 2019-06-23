Многие страны Европы поддерживают возвращение России в ПАСЕ
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс.
Отмечается, что 24 июня в ассамблее на сессии планируется рассмотреть проект доклада парламентария из Бельгии Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить делегациям, не представленным ранее, в том числе России, полномочия для участия в сессии ПАСЕ.
«Многие правительства (стран Совета Европы) выступают за принятие доклада де Суттер, чтобы делегации, которые ещё не представлены в ассамблее (среди которых Россия), могли представить полномочия в ближайший вторник, после того как доклад будет принят в понедельник», — заявил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы.