Многие страны Европы поддерживают возвращение России в ПАСЕ

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RT
Многие правительства стран Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, который позволит России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Многие страны Европы поддерживают возвращение России в ПАСЕ
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс. 

Отмечается, что 24 июня в ассамблее на сессии планируется рассмотреть проект доклада парламентария из Бельгии Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить делегациям, не представленным ранее, в том числе России, полномочия для участия в сессии ПАСЕ.

«Многие правительства (стран Совета Европы) выступают за принятие доклада де Суттер, чтобы делегации, которые ещё не представлены в ассамблее (среди которых Россия), могли представить полномочия в ближайший вторник, после того как доклад будет принят в понедельник», — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы.

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