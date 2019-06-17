Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы

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Франция выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы
  • Reuters

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Франция, встав во главе Комитета министров (СЕ. — RT), выступает не за снятие санкций… но (за то, чтобы. — RT) избежать выхода России из Совета Европы. Это негативно отразилось бы на той цели к которой мы стремимся, а также для российских граждан, для всех тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав», — цитирует Макрона ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье вернуть права российской делегации в полном объёме

Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, в случае возвращения российской делегации прав в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в СЕ. 

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