Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

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В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
  • Reuters

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в своей статье на сайте «Европейской правды».

«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — заявил Климкин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.

В мае глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии комитета министров Совета Европы между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с ФАН оценила возможность участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ.

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