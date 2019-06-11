В Кремле оценили возможность возвращения России в ПАСЕ

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

«Я надеюсь, что всё-таки разум возобладает... последние тенденции и последние решения... настраивают на более-менее позитивный и конструктивный лад», — цитирует Ушакова РИА Новости.

При этом в администрации российского президента подчеркнули, что будут следить за развитием ситуации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье призвал вернуть права российской делегации в полном объёме в соответствии с уставом Совета Европы.