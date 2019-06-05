Володин анонсировал консультации российских парламентариев и ПАСЕ

Представители Госдумы и Совфеда 10 июня проведут консультации с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

«В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее», — сообщил Володин.

Он отметил, что во встрече также будут участвовать представители Совета Федерации.

Володин добавил, что Госдуму на переговорах будут представлять вице-спикер Пётр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в Госдуме назвали решение ПАСЕ по участию России в июньской сессии ассамблеи шагом к возобновлению диалога.