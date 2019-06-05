Володин анонсировал консультации российских парламентариев и ПАСЕ

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Представители Госдумы и Совфеда 10 июня проведут консультации с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций.
Володин анонсировал консультации российских парламентариев и ПАСЕ
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.

«В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее», — сообщил Володин.

Он отметил, что во встрече также будут участвовать представители Совета Федерации.

Володин добавил, что Госдуму на переговорах будут представлять вице-спикер Пётр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в Госдуме назвали решение ПАСЕ по участию России в июньской сессии ассамблеи шагом к возобновлению диалога.

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