Володин анонсировал консультации российских парламентариев и ПАСЕ
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.
«В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее», — сообщил Володин.
Он отметил, что во встрече также будут участвовать представители Совета Федерации.
Володин добавил, что Госдуму на переговорах будут представлять вице-спикер Пётр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в Госдуме назвали решение ПАСЕ по участию России в июньской сессии ассамблеи шагом к возобновлению диалога.