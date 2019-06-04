В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.

«Это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает», — заявил он РИА Новости.

Толстой отметил, что такое решение ПАСЕ свидетельствует о признании ошибочности антироссийских санкций и шагом навстречу к сотрудничеству с Россией.

«Мы наблюдаем изменение настроений среди европейцев, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что наша страна никогда не была и не будет врагом Европы, но без участия России, между тем, невозможно вообразить ее будущее», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Комитет ПАСЕ принял резолюцию, в которой рекомендовал разрешить России представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.

В МИД Украины заявили, что такое решение «подрывает доверие» к ПАСЕ.