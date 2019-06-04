В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога

Короткая ссылка
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.

«Это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает», — заявил он РИА Новости.

Толстой отметил, что такое решение ПАСЕ свидетельствует о признании ошибочности антироссийских санкций и шагом навстречу к сотрудничеству с Россией.

«Мы наблюдаем изменение настроений среди европейцев, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что наша страна никогда не была и не будет врагом Европы, но без участия России, между тем, невозможно вообразить ее будущее», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Комитет ПАСЕ принял резолюцию, в которой рекомендовал разрешить России представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.

В МИД Украины заявили, что такое решение «подрывает доверие» к ПАСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить