В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога
«Это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает», — заявил он РИА Новости.
Толстой отметил, что такое решение ПАСЕ свидетельствует о признании ошибочности антироссийских санкций и шагом навстречу к сотрудничеству с Россией.
«Мы наблюдаем изменение настроений среди европейцев, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что наша страна никогда не была и не будет врагом Европы, но без участия России, между тем, невозможно вообразить ее будущее», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Комитет ПАСЕ принял резолюцию, в которой рекомендовал разрешить России представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
В МИД Украины заявили, что такое решение «подрывает доверие» к ПАСЕ.