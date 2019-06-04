МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Представитель украинского МИД отметил, что Украина призывала европейских партнёров проголосовать против участия России в ПАСЕ, но результаты голосования оказались иными.

«Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несёт в себе угрозу доверия к этой организации», — подчеркнул Боднар в эфире «Украинского радио».

По его словам, Россия якобы не соблюдает права человека и основные положения демократии, а Европа «ей это прощает».

Боднар заявил, что Украина в связи со сложившейся ситуацией скорректирует своё отношение к ПАСЕ.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия может принять участие в июньской сессии ПАСЕ при гарантии отсутствия дискриминационных мер.

Комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить России представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.