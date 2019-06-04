МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Представитель украинского МИД отметил, что Украина призывала европейских партнёров проголосовать против участия России в ПАСЕ, но результаты голосования оказались иными.
«Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несёт в себе угрозу доверия к этой организации», — подчеркнул Боднар в эфире «Украинского радио».
По его словам, Россия якобы не соблюдает права человека и основные положения демократии, а Европа «ей это прощает».
Боднар заявил, что Украина в связи со сложившейся ситуацией скорректирует своё отношение к ПАСЕ.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Россия может принять участие в июньской сессии ПАСЕ при гарантии отсутствия дискриминационных мер.
Комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить России представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.